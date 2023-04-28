Comcast表示，上季營收下滑主要是因為核心媒體事業的廣告營收在上季銳減39％，導致核心事業營收年減9.5％至102.6億美元。Comcast核心媒體事業以NBC環球為主，還包括旗下所有電視台及Peacock線上串流服務。

Comcast表示，Peacock第一季用戶量達到2,200萬人，較前一季增加100萬人。儘管第一季Peacock稅前息前折舊攤銷前虧損7億美元，但虧損規模已較前一季縮小。Comcast預期Peacock虧損在今年達到30億美元後就會開始進入獲利階段。