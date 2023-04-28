Comcast表示，上季營收下滑主要是因為核心媒體事業的廣告營收在上季銳減39％，導致核心事業營收年減9.5％至102.6億美元。Comcast核心媒體事業以NBC環球為主，還包括旗下所有電視台及Peacock線上串流服務。
Comcast表示，Peacock第一季用戶量達到2,200萬人，較前一季增加100萬人。儘管第一季Peacock稅前息前折舊攤銷前虧損7億美元，但虧損規模已較前一季縮小。Comcast預期Peacock虧損在今年達到30億美元後就會開始進入獲利階段。
美國有線電視公司Comcast公布上季營收年減4.3％至296.9億美元，淨利年增8％至38.3億美元。華爾街預期營收293.2億美元，淨利34.5億美元，結果雙雙優於預期，使Comcast股價在28日收盤上漲10％，盤後持平。
Comcast表示，上季營收下滑主要是因為核心媒體事業的廣告營收在上季銳減39％，導致核心事業營收年減9.5％至102.6億美元。Comcast核心媒體事業以NBC環球為主，還包括旗下所有電視台及Peacock線上串流服務。
Comcast表示，Peacock第一季用戶量達到2,200萬人，較前一季增加100萬人。儘管第一季Peacock稅前息前折舊攤銷前虧損7億美元，但虧損規模已較前一季縮小。Comcast預期Peacock虧損在今年達到30億美元後就會開始進入獲利階段。
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