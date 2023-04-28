張姓運將日前因見女乘客泥醉，上車後說不清 要到那裡，卻直接把女客載到中山區旅館開房間，脫光她衣褲後性侵，被害人因痛醒發現被性侵，逃進浴室打電話求救，之後發現張男已睡到打呼，衝到櫃台報警，台北地檢署依乘機性交罪起訴張男。

檢方調查，被害人今年3月8日凌晨3時，和友人在北市大安區酒吧喝醉後，搭乘張男的計程車要返家，但是被害人因泥醉說不清楚，張男竟將車開進中山區旅館投宿，見被害人昏睡，脫掉被害人衣褲，性侵得逞。

被害人被痛醒，發現身旁有陌生男子，自己一絲不掛，起身逃往浴室，打電話向男友求救，不久，她打開浴室門發現躺在床上的張男發出打呼聲，趕緊披上旅館浴巾，衝下樓向櫃檯人員求救報警。

警方獲報到場以現行犯逮捕張男，張男原本辯稱，因女乘客說不清楚目的地，而他開車一整天很累，所以開房間休息，他累到倒頭就睡，否認性侵，但因監視器畫面拍到他扶被害人進旅館，張男才改口承認，檢方依法起訴。

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