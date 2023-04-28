台籍「順」船26日在苗栗新埔外海起火，船上3人由附近船隻救起。（台中海巡隊提供）

台中海巡隊27日上午接獲轉報稱苗栗新埔外海火燒船，緊急派遣巡防艇馳援，抵達後發現台籍「順」船失火中，船上3人已由附近船隻救起，船長表示，機艙主機突然起火，因火勢延燒迅速，人員緊急跳海逃生，3人皆無明顯外傷，送醫後已無大礙。

台中海巡隊指出，昨日早上7時許接獲轉報，立即調派線上PP-10060巡防艇馳援，並增派PP-10035巡防艇緊急出勤加入救援行列；另通報空偵機起飛前往。海巡隊於苗栗新埔外18.2浬發現「順」船失火中，船上3人（1本國籍、1越南籍、1印尼籍）已由附近船隻救起，隨即將3人接駁至艇上，皆無明顯外傷但有失溫現象，經海巡人員給予熱水淋浴，再提供保暖毯後，身體逐漸恢復正常避免失溫現象。

台中海巡隊表示，由於「順」船駕艙及船艙皆已燒毀，船長稱無搶救澆灌必要，且事發海域未發現油汙，隨即啟航先行將3人送醫，另PP-10035巡防艇持續於事故海域監控「順」船。

據「順」船船長表示，該船於26日18時10分基隆八斗子漁港出港，27日早上機艙主機突然起火，因火勢延燒迅速，人員立即跳海逃生，由附近漁船救起，海巡艦艇亦立即趕到，船上人員皆幸運獲救。

台中海巡隊指出，「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為該署五大核心任務，此次接獲漁船失火案件通報後，即時由海巡署第四巡防區指揮部緊急調派應處，協調陸、海、空單位啟動緊急應處機制，圓滿達成本次任務。

海巡署籲請民眾若於岸際及海域發生任何危安情事，有需要海巡署服務事項，請利用「118」免費報案電話，海巡署及相關單位將派員立即前往處理。