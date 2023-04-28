女星唐玲2019年罹患胃癌，歷經8次化療，後來卻發現癌細胞轉移到4期，只好切除子宮、卵巢和胃保命，目前仍在治療及休養中。時不時也會在社群平台上分享日常生活的她，近日飛到峇厘島度假，不僅曬出多張深V泳裝辣照，也吐露近期的心情：「努力的玩就是為了甩開內心的恐懼。」

唐玲日前到峇厘島度假，還不忘在臉書與粉絲們分享，表示自己為了慶祝完成治療，特別到自己喜歡的海島旅遊。不過，她也在最後一天發文坦露心聲，「在度假時努力的玩，就是為了甩開內心的恐懼」，但旅程很快就結束了，要繼續面對現實生活，她透露幾位病友的狀況「陸續傳出復發或轉移的消息，讓人覺得不捨」，接下來也到她該追蹤的時刻，既忐忑不安又擔心。

而照片中，唐玲身穿黑白花紋泳裝站在泳池邊的階梯上，上帝角度讓胸前的深V格外動人，泳衣腰間大開露出纖細的曲線，火辣身材令人目不暇給。

貼文一出後，引來網友紛紛留言：「我也是癌症病患，我也跟妳同樣害怕復發，但是害怕也改變不了什麽，只能活在當下，享受每天當下的快樂」、「加油，身材超好，美麗的唐玲」、「享受生活……把煩惱忘了～人生就是如此這般簡單而已」、「姐依舊很辣」、「最壞的你都撐過了，沒有什麼可以打倒你fighting」。