●美國勞工部表示，截至4月22日止當周，初次申請就業補助人數為23萬，周減1.6萬人，市場預期為24.8萬人，前值修正為24.6萬人。美國上周首次請領就業補助人數，4周的平均值為23.6萬，周減4000。截至4月15日當周，美國續領就業補助金人數為185.8萬，周減3000，預估為187萬。

●俄羅斯政府認為，全球原油市場處於供需均衡狀態，故OPEC+不需要進一步減產，國際油價3個交易日以來首次回升。紐約期油收漲46美分或0.62%，每桶為74.76美元。倫敦布蘭特收漲68美分或0.87%，每桶為78.37美元。

●國際金價漲跌幅度不大，紐約期金收漲0.15%，每盎斯為1999美元。現貨金盤中一度漲至2004.2美元，漲幅達0.78%，獲利了結賣壓出現後，漲幅幾乎被吃掉。匯銀人士認為，若通膨繼續上漲，恐對金價不利。

●美國首季經濟成長較預期疲弱，不過，應該無礙聯準會下周將繼續升息的決定。因此，美匯指數得到支撐，尾盤升0.1%，來到101.5點。

●經濟學人智庫（EIU）指稱，今年第1季，全球180個有評估的國家或市場營運風險中，有49個的情況已獲改善。另外，有45個總體經濟風險減少，原因是部分經濟體已證明，自身能夠消化來自俄烏戰爭的負面效應。