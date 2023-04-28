藝人譚艾珍的女兒歐陽靖2020年和日籍攝影師小菅亮輔（RK）雙喜臨門，之後因疫情因素，她回台待產生下一子新醬，因聚少離多婚變，去年底簽字離婚，好聚好散。歐陽靖昨(27日)發文，表示先前因為要替前夫訂機票，手機有不少前夫的護照資料，又因為要訴訟離婚，存了許多對話截圖，昨才想起根本不需要留了，便痛快地刪除，還爆料這些對話紀錄「很黑暗很難看」。

歐陽靖3年前閃婚嫁給RK，回台生下兒子後爆出雙方互相退IG追蹤，譚艾珍也曾替女兒在婚姻中抱不平，透露RK過去不喜歡歐陽靖在晚上洗衣服，雙方關係一度鬧僵。去年RK來台，兩人在戶政事務所前一度討論過是否可以復合，歐陽靖坦言回不去了，RK承認全是他的錯，歐陽靖則回：「不，也不全然是你的錯...應該是說，成為媽媽之後，我變了，我變得更確定自己要追求什麼樣的生活。」

歐陽靖發文。（圖／翻攝自GinOy 歐陽靖臉書）

RK接著問歐陽靖是否想要幸福的生活？她否認並表示更想要的是快樂和自由，「他（RK）懂我的意思了，快樂與自由是連他自己都沒有的東西，他沒辦法給我」，兩人於是和平簽字分開，依舊會是兒子的爸媽、永遠的家人。事隔快5個月，昨歐陽靖才想起，自己本來為了離婚官司，存了許多「黑暗又難看」的對話紀錄，歐陽靖笑說：「今天突然察覺，咦？早就沒需要了耶，怎麼還沒刪？刪刪刪，好爽快啊！」，並笑說有種紓壓感。

接著，歐陽靖虧網友：「欸，才po文不到10分鐘，這篇按讚數就破千了⋯⋯ 大家都感受到我的爽快了啊啊」，其他人則回：「彷彿排宿便一般…清除掉不需要的東西變得很舒服」、「我也好想乾淨擺脫爛人，但台灣的法律就是無法如此」、「灑脫應該是有了前進的目標，新醬肯定是其中的動力，替你們開心」、「真的！當女人刪掉前夫的任何一切！表示他在我們心中，真的一點也不重要」。