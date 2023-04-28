女星Sandy（吳姍儒）去年與圈外老公結婚後，無預警在同年九月驚喜宣布懷孕消息，並於今年三月順利生下兒子「Mason小初一」，如今迎來兒子滿月，她便在社群上分享兒子的彌月禮盒，更首度曝光她臨盆當天的模樣，老公還送花為她加油打氣。

Sandy昨（27）日在社群上首次曬出她挺著臨盆巨肚，開心捧著花束的全身照，更分享生產當天的情景，「這是我們去醫院生小孩那天，王先生送我的花」，也透露當下老公對她說：「妳即將辛苦地去生我們的孩子了，我想送妳一束花，給妳勇氣」，夫妻倆的好感情羨煞大批網友，許多人紛紛留言直呼：「王先生好浪漫喔」、「別人的老公都是浪漫的」、「我看到王先生的最後一句話突然想哭.」。

此外，從照片中可見，Sandy為兒子準備的彌月禮盒中，除附上印有「小初一」的小腳印外，背面還有她的手寫字：「初次見面／一路平安／滿心感謝／月滿人圓」，值得注意的是，開頭的第一個字剛好就是「初一滿月」，別具巧思的設計，看得出她相當用心。

Sandy在今年3月21日順利生下寶貝兒子「小初一」，當時她也曝光母子倆的同框照，感性寫下：「他在我胸口那一刻就瞬間安靜了下來，周圍還一團混亂忙碌的狀況下，我小小聲地跟他說：兒子，快樂就好，我愛你。你是你，我是我，你永遠都是你自己的，而我永遠會在你身邊陪伴聆聽你」。