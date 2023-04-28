奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖呼籲，備孕期間男性有不孕跡象或性功能障礙時，應尋求泌尿科醫師協助，提高成功受孕機率。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

謝昆霖呼籲，備孕期性功能障礙可提早檢查及治療。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

38歲小林與妻子婚後1年多仍未懷孕，為提高受孕機率，連續3個月平日無性行為，集中火力把「精華」用於重點排卵期，卻依然沒消沒息；奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖指出，1個月發射1次品質一定不會是最理想，備孕期間不必刻意減少行房次數，適當性行為有助於精蟲品質維持，過度調整房事恐加重性功能障礙。

謝昆霖說，這對夫妻前來求診時，分析小林精液的精蟲數量足夠但活動力稍差，男性賀爾蒙低於標準值，先給予賀爾蒙調整藥物，但3個月後依舊沒懷孕跡象，妻子稱2人平日沒有性行為，集中火力算好日期後，把精華用在重點排卵期，誰知丈夫關鍵日就「抬不起頭」。

謝昆霖說，除一方面協助小林夫妻心理調適，一方面提供男性生育及勃起功能衛教，同時給予口服助勃藥物及低能量體外震波治療，改善小林勃起功能障礙問題，妻子也在幾個月後順利受孕。

他說明，男女之間若持續1年有規律且未避孕性行為卻未懷孕，便可稱為不孕症，根據國際衛生組織2023年4月發表全球性調查報告，有17.5％成年人不孕，即約每6對夫妻便有1對有不孕症。

謝昆霖說，夫妻不孕問題中，男女因素各占1／3，1／3為雙方皆有問題或找不到關鍵問題。其中男性不孕近年逐漸被重視，研究發現，精蟲品質在這數十年來明顯下降，探討背後因素包括有可逆或不可逆原因，例如環境毒素、工作生活型態改變等都證實跟精蟲活力下降相關。

謝昆霖指出，國外針對不孕夫妻的男性作性功能研究發現，每6個不孕夫妻的男性便有1個出現勃起功能障礙或早洩，比例遠高於一般正常男性。

他也提到，備孕期間射精頻率也是不孕夫妻關心的重點，精蟲品質一般為禁慾後3至7天為較佳狀態，也有研究指出寡精症（即精蟲數量偏少）男性在禁慾後1天狀況為佳，超過4天品質便開始下降。

謝昆霖呼籲，備孕夫妻不必刻意減少行房次數，適當性行為頻率，除有助維持精蟲品質還可減少關鍵日行房緊張感，呼籲備孕期間的男性有不孕跡象或產生性功能障礙，應尋求泌尿科醫師協助，找出是否有潛在疾病並解決，提高成功受孕機率。