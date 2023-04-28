旅居加拿大的錢姓女子因積欠60萬元贈與稅，遭國稅局移送行政執行署台北分署追討，錢女雖以人在國外，受限疫情無法返台處理，執行人員查出錢女名下有高額人壽保險可執行，並通知錢女，錢女獲悉保險將被執行，她上月立即趕回台繳清欠稅，順利保住父母在她婚前幫其投保的保險。

台北分署表示，錢女的婆婆2013年贈與其債權，但因婆婆逾期未繳納贈與稅60萬餘元且在中華民國境內無財產可供執行，遭財政部臺北國稅局改以錢女為納稅義務人重新發單開徵，並於2020年間移送台北分署執行。

台北分署受理後，錢女曾以書面告知執行人員說她長年旅居加拿大，育有幼女，且有再次懷孕情形，無法回國處理稅務問題，並因新冠疫情嚴峻，國內親人無人願意代為處理欠稅，其囿於隔離政策，實難返台處理欠稅。

台北分署查出，錢女在國內尚有人壽壽險可供執行，由於過去司法實務見解，認為人身保險具一身專屬性，否定執行機關得以執行命令終止保險契約。直到去年11月，最高法院民事大法庭作成裁定統一見解，肯定執行機關於必要時，可以核發執行命令終止債務人為要保人的人壽保險契約。

但台北分署為求審慎，在終止錢女人壽保險契約前，依法再次通知錢女將執行她的人壽保險，請她提出清償計畫代替執行，錢女因擔心保險被執行，將無保險保障，決定返台處理。

錢女為此不辭千里自加拿大來台，等入境自主防疫期滿，即至台北分署處理欠稅，最終錢女在今年3月間併用壽險滿期金債權及信用卡支付等方式繳清欠稅，目前已返回加國。