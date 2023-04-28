47歲男星薛紀綱（小兵）和太太王湘涵結婚9年，不僅是夫妻，也是工作上的夥伴，一起主持兒少節目《下課花路米》並獲金鐘獎肯定，想不到薛紀綱被狗仔葛斯齊亮出外遇證據重捶；對此，薛紀綱稍早發聲明致歉，對不起家人、觀眾和貴人。諷刺的是，薛紀綱和王湘涵才在節目表態，願意「聽夫妻坦白我外遇了」。

薛紀綱曾5度榮獲金鐘獎兒童少年節目主持人獎，主持專業受到肯定；此外，他和老婆王湘涵出道以來形象正面，是演藝圈的模範夫妻檔。近日，小倆口一起上節目《全民星攻略》玩殘酷二選一，被問及願意「聽女兒分享初夜經驗」和「聽夫妻坦白我外遇了」，薛紀綱和王湘涵皆陷入掙扎，才異口同聲地回答：「坦白我外遇了。」

主持人曾國城好奇他們不會想聽女兒分享初夜嗎？夫妻倆均搖搖頭表示不敢，薛紀綱更強調自己身為父親，「很難接受這樣的事情。」另外，被問到離婚率最高的夫妻組合為「老大配老大」或「老大配老么」，薛紀綱選擇前者，認為老大比較有支配力，「如果兩個這樣個性的人組成一個家庭，可能很容易發生衝突」，最終解答為「老大配老么」。

薛紀綱捲入桃色風波後，今（28日）上午承認過錯，在聲明中表示：「身為一位先生、父親以及兒子，我對我的伴侶、女兒和父母所犯下的錯誤、不當的行為及傷害深感痛苦，我深深地傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任。」也向觀眾、電視台長官及所有的工作人員們致歉，帶給大家不好的示範，強調會面對和處理好家務事和情緒，亦對浪費不必要的社會資源感到抱歉。