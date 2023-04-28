新北市長侯友宜是國民黨角逐2024總統大位最熱門人選，昨在新北市議會總質詢，就國家認同與兩岸關係相關議題答覆議員質詢時，形容中華民國是「杯子」，台灣是「水」，兩者是共生體，「杯破水覆」。侯友宜今表示，要讓國際社會正視中華民國的成長，凝聚台灣內部的共識力量，讓大家清楚中華民國跟台灣的關係，是密不可分，像杯子跟水，覆巢之下無完卵。

侯友宜今在議會總質詢前被問到此事表示，就像他前段時間常說的，中華民國是我的國家，台灣是咱的厝，我們都在這塊土地成長，我是一個台灣囝仔，在這塊土地成長過程，我們認真打拚顧台灣、中華民國，也讓國際社會看見中華民國、台灣，堅定自信的走向國際。

侯友宜表示，從以前到現在就一直強調中華民國是我的國家，台灣是咱的厝，這是他永遠的不變的方向，尤其在服務公職時間裡，他永遠效忠國家，「我的國家就叫中華民國，我愛台灣這塊土地的所有人，保護國家守護、台灣人民的安全生命，是我這一生不變的初心。」

侯友宜並強調，相信兩岸最重要是要維持台海穩定與區域和平，因為全世界都非關注台海的安全問題，身為國家的每個份子，我們不要分你我應該團結在一起，只有團結面對詭譎國際情勢，讓台灣能穩定下來，讓中華民國能夠永續，才是我們該做的事。

針對「九二共識」，侯友宜重申，兩岸之間一定要在平等、尊嚴、友善下，大家好好的務實交流。