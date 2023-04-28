總統府副祕書長黃重諺昨接受專訪時提到，有買股票的就知道，國內和軍工產業相關的股票，突然都拉上來；對此，國民黨立院總召曾銘宗批評，非常驚訝黃重諺什麼時候變成股市分析師；國民黨立委賴士葆表示，高端就是前車之鑑，從幾百塊跌到幾十塊，坑殺一堆散戶，這些散戶要找誰賠，黃重諺不懂股票市場請閉嘴。

曾銘宗指出，股票會不會上漲，有兩個因素，第一個是消息面、第二個是產業面，請教黃分析師出來講清楚說明白，做為一個政務官，這樣的發言極度不恰當，萬一散戶相信了賠錢，你要不要負責？可不可以申請國賠？

賴士葆批評，可以到消費金融評定中心去提告申訴，要非常慎重，高端就是前車之鑑，包含透過EUA等方式，讓高端股票漲到幾百塊，又跌到幾十塊，坑殺一堆散戶，這些散戶要找誰賠？黃重諺不懂股票市場請閉嘴。

民進黨立委趙天麟指出，看到台灣國防產業隨著我們對於國防的投資，以及國外對於台灣國防的重視，確實是有蓬勃發展趨勢，對台灣自我防衛能力是好事，過去都只能仰賴軍購，但能讓本土產業變成頂尖產業。

趙天麟指出，蔡英文上任就有提到5項產業，其中一項是國防產業，著重在高雄地區，不管是國艦、國造都有進步，黃重諺以台灣幕僚身分，表達台灣在這方面的進步沒有什麼問題，不需要跟炒股做連結。

趙天麟表示，倒覺得國民黨有炒股嫌疑，黃重諺表達是軍工業有蓬勃發展，反而是國民黨把他導向股票市場，不管是放空或做多，都是國民黨推波助瀾，股票族不會因為政治口水受到影響，要告訴國人台灣軍工業有長途發展，國民黨朋友不要扭曲、歪樓和唱衰，無助於台灣國防發展。