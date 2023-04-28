蔡政府希望強化維護國家關鍵基礎設施的，研擬擴編警政署保二總隊成4000人，並實施軍事操練，讓外界有警察軍隊化、「第二陸軍」的疑慮。新北市議員江怡臻今議會質詢，詢問新北市長侯友宜態度，對此，侯友宜表示，「他清楚反對警察軍事化」，警察最重要的任務是捍衛治安，國家需要團結，共同面對區域和平的挑戰，讓這塊土地永續繁榮、和平。

江怡臻表示，警政署聲稱要擴編保二總隊，配備重機槍、手榴彈等設備，進行軍事操練，未來可能會衍生「第二陸軍」，不過，從去年7月以來，全台發生一連串治安事件，民進黨政府還要將警察同仁工作加重，基層警察要忙反詐騙宣導、抓毒品等，中央硬要成立第二陸軍，怎麼兼顧治安工作。

對此，侯友宜表示，警察有警察的任務和功能，與軍人角色定位不同，有各自的養成訓練任務，「第二陸軍」消息出來後，他也很納悶，目前正在了解中。

不過，侯友宜強調，「警察角色任務不同，他清楚反對警察軍事化，他也反對第二陸軍」，他表示，他在擔任警政署長時，立場就很清楚，警察要維持社會秩序，讓民眾安全得以保障，在戰爭過程一定有不法份子趁火打劫，警察有責任保護人民，以治安為本，這是警察要做的角色。

侯友宜說，最辛苦的還是基層員警，站在第一線的永遠是員警，政府要拿出更大魄力，從源頭管理，防止毒品集團、網路資訊詐騙集團，需要根本溯源，把毒品和犯罪集團瓦解，這才是根本，若加諸太多任務給警察，也無法治標治本。

江怡臻也提及，民進黨將台灣推向戰爭邊緣，因軍事人員招募不順利，蔡政府就把心思動到警察身上，將台灣推向更危險的未來，未來賴清德入主後也令人擔憂是否會更危險。對此，侯友宜說，沒有人願意看到戰爭爆發，不管是保衛國家的軍人或警察，「國家唯有安定才能繁榮、永續，國家需要團結，共同面對區域和平的挑戰」。

侯友宜強調，面對這個議題要嚴肅看待，凝聚內部共識，同心齊力，才能讓這塊土地永遠繁榮和平，走下去。