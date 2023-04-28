今年中華郵政票選最美郵票第二名是台61線通霄段(中華郵政提供)

今年中華郵政票選最美郵票第三名是帽子歌后鳳飛飛(中華郵政提供)

今年3月6日至4月6日中華郵政公司舉辦「112年郵票選美活動」，今（28）日公布票選結果，總投票數43萬2896票，得票數最高前3名郵票依序是「鳳飛飛郵票（面值15元）」、「台灣公路之美郵票—台61線通霄段」、「鳳飛飛郵票（面值6元）」。

獲得第一名的鳳飛飛郵票中，「帽子歌后」鳳飛飛身穿白色上衣，頭戴一頂綴有花朵的白色寬邊帽；第三名郵票中，鳳飛飛則是穿著一件橘紅色短袖襯衫，頭戴橙黃及紅色相間的寬邊帽。第二名郵票是台61線通霄段迎向海邊的落日。

中華郵政表示，活動期間，民眾透過明信片、活動官網、「中華郵政 郵你真好」FB粉絲專頁及中華郵政LINE官方帳號等多元方式票選最美郵票。本次活動共有290個獎項，在律師見證下，已於3月24日公開抽出FB粉絲專頁活動10名，LINE官方帳號投票10名及活動網站線上即時抽獎30名，4月21日辦理明信片及活動網站投票公開抽獎儀式，抽出240名得獎者。抽獎結果已公告在各地郵局、中華郵政全球資訊網及112年郵票選美活動網站（https://lottery.post.gov.tw/post/internet/post_vote/index.jsp）。活動獎項的頭獎、貳獎、參獎、肆獎、特別獎、金獎、銀獎、銅獎、金手指獎、首獎、二獎、三獎及四獎等13獎項，得獎者接獲得獎通知單後，須臾8月31日下午5時前，攜帶得獎通知單及國民身分證或護照至鄰近郵局營業窗口辦理兌獎手續，幸福獎、幸運獎、鴻運獎、好運獎、普獎、Facebook獎及LINE獎等7獎項，獎品將以掛號郵件逕寄得獎者。