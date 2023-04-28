天使日籍球星大谷翔平今（28）以二刀流之姿登場，面對全聯盟爐主運動家卻一度陷入瓶頸，單局被敲2轟痛失5分，王牌投手遭到炮擊，也影響了天使休息區氣氛，不過總教練內文（Phil Nevin）則顯得淡定許多，並向子弟兵們喊話激勵士氣

大谷翔平首局開始就展現壓制性，面對前9位打者就送出5次三振，天使打線也給予5分火力支援，不過大谷翔平在4局上出現亂流，投出2次觸身球、1次保送，在沒有抓到任何出局數的情況下，分別被敲出3分及2分全壘打，僅是一眨眼的時間，運動家就將比數給追上。

前5次登板中一共只掉2分，大谷翔平卻突然失控接連挨轟，也對球隊造成不小衝擊，根據《橙縣紀事報》報導，天使總教練內文坦言當時板凳區氛圍低迷，「每個人似乎都在想，『剛剛發生了什麼事？』，我也對他們說，『翔平也是人，所以也有失分的時候，我們正處於惡戰當中，從這裡開始就要分出勝負了，加油！』」

天使沒有辜負內文的信心喊話，5下靠著滿壘獲得保送及內野滾地球超前，讓大谷翔平再度獲得勝投資格，完成6局失5分飆8K的成績，天使動用4名牛棚投手，8局上遭運動家將差距縮小為1分，不過攻勢僅止於此，天使終場以8比7擊退運動家，拿下3連勝。