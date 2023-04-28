擋路！南海緊張對峙 中菲艦艇險相撞

中方1艘海警船阻擋菲律賓海岸防衛隊巡邏艦前往南海爭議島礁，製造差點相撞的驚人場景。

據美聯社27日報導，這場公海對峙發生在23日，較龐大的中方海警船和菲律賓巡邏艦「馬拉帕茲瓜」號（BRP Malapascua）在南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近海域遭遇。而約1星期來，雙方在充滿主權爭議的南海巡邏，頻頻遭遇，險象環生。

菲律賓海岸防衛隊邀請媒體記者上艦，首度進行1,670公里的巡航，而這是馬尼拉揭露中國在南海日強勢的新戰略之一。

除了「馬拉帕茲瓜」號外，菲律賓的另一艘巡邏艦「馬拉布里戈」號（BRP Malabrigo）也一同巡邏了散落南海一連串馬尼拉宣稱擁有主權的島嶼、小島和島礁。

而巡邏艦航行到中方佔領或掌控的區域時，就接收到無線電以中英文警告，命令他們立即離開，北京「無庸置疑的領域」，並發出威脅。