德國周四深夜放冷箭，打算討論限制半導體化學品出口至大陸，進而影響大陸發展先進半導體的能力。專家分析指出，德國此舉恐會先影響自身利益及兩國關係，尤其大陸已連續7年成為德國最重要的貿易夥伴。

美國財經媒體報導，德國政府正就此事與其他歐洲國家及美國商討合作，但消息人士透露，美國並沒有向德國施壓或要求加入其聯盟，僅傳達共同努力應對局勢的想法。

報導提到，如果德國真的採取行動，代表他們將加入日本與荷蘭的行列，先前這兩個國家已經與美國共同限制先進半導體技術、設備及原料出口至大陸。

券商中國報導，如果德國真的採取行動，兩大化學品巨擘默克集團（Merck KGaA）和巴斯夫集團（BASF）可能會受到影響，此外還會影響供應鏈的現況與兩國關係，甚至刺激大陸本土化學品企業加速發展。

尤其大陸已經連續七年成為德國最重要的貿易夥伴，去年德國從大陸進口總價值高達1910億歐元的商品，主要以電子產品、紡織、機械及化學品為主，大陸則從德國進口約1070億歐元的產品。