日前一輛瀝青槽車在路上發生意外，車頂噴出大量瀝青，導致一旁公寓牆壁、大門、窗戶全被瀝青覆蓋「塗黑」，連工人搶修都被瀝青淋全身，目擊者曝光影片，網友嚇說「不知道怎麼清了」、「這個比水泥難處理」、「只能用藥劑清洗了」，也有人笑說「是整棟做防水補強嗎」。

臉書「爆料公社」曝光事發畫面，一輛載滿柏油瀝青的槽車在半路疑似故障，上方不斷噴出瀝青，不但造成一旁的公寓牆壁、窗戶鐵桿上全是黑色的瀝青，住家大門也直接被「塗黑」，連搶修的工人身體、頭部都沾滿瀝青，工人連忙脫掉上衣，畫面相當恐怖。

日前一輛瀝青槽車在路上發生意外，車頂噴出大量瀝青，導致一旁公寓牆壁、大門、窗戶全被瀝青覆蓋「塗黑」，連工人搶修都被瀝青淋全身。（翻攝自臉書「爆料公社」）

日前一輛瀝青槽車在路上發生意外，車頂噴出大量瀝青，導致一旁公寓牆壁、大門、窗戶全被瀝青覆蓋「塗黑」，連工人搶修都被瀝青淋全身。（翻攝自臉書「爆料公社」）

目擊者發文說「還好噴的是瀝青，不是水肥…」其他網友留言「爆管，但令人尊敬的是勞苦功高的基層施作人員，出狀況還克守本位，沒逃離現場」、「不知道怎麼清」、「真的辛苦了！看到這個有點心酸」、「燙傷了，辛苦了，瀝青很難清乾淨吧」、「水肥還好洗 瀝青得用柴油」。

也有網友笑說「整棟做防水補強嗎」、「親愛的住戶大家好，養工處為了體恤大家的房屋老舊總有滲漏情況發生，塗上防水耐熱漆」、「防水阿，一樓不會壁癌了」；據了解，許多車輛上路時有時會沾到瀝青，目前市面上有瀝青清潔劑，或是潤滑劑WD-40，但大面積的瀝青恐怕清潔相當費時費力。