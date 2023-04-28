25家美國軍火商組成的代表團預計5月初訪台，總統府副祕書長黃重諺昨(27)日表示，近年全球軍工產業受到關注，與其說是來賣軍火，更像是來訪商，並提到過去兩個星期有買股票的人都知道，國內和軍工產業產業相關股票突然都拉上來。對此，國民黨台北市議員鍾沛君狠酸黃重諺不愧為總統府副秘書長，相當懂蔡總統在乎的點，知道股價就是總統蔡英文心中最在意的事。

對於軍火商組團訪台，黃重諺表示，全球軍工產業近年受到關注，與其說是來賣軍火，更像是來訪商。黃重諺進一步說明，以台灣來講，過去兩個星期有買股票的人都知道，國內和軍工產業產業相關股票突然都拉上來。

對此，鍾沛君今(28)日在臉書諷刺表示，黃重諺不愧為總統府副秘書長，相當懂蔡總統在乎的點是什麼，「股價就是蔡總統心中最在意的事啊！」鍾沛君舉例，當高端疫苗出來時，蔡政府在還沒有三期報告情況下，就跟高端疫苗簽約採購500萬劑，不在乎高端是否有效果、會不會對人體健康造成損害。然而，當新冠肺炎造成許多人往生時，蔡總統從沒吭聲過，反觀當高端股價跌停時，蔡總統馬上跳出來開記者會。

對於黃重諺講到美國軍火商訪台時，關心的不是技術轉移、國防自主，而是軍工產業相關股票上漲與否，鍾沛君痛批民進黨政府不在乎如何保護台灣，因為在他們眼中，台灣人命不值錢，只有股票上漲後，白花花的鈔票進口袋內才是他們關心的。