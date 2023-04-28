台北華爾街 一條不斷進化的南京大道

從70年代蛻變至今的台北華爾街，以早年台灣的地下金庫大稻埕，引以為傲的國際貿易為始，由南京西路延伸至南京東路形成主流金融商圈，見證台北市由西向東發展的縮影，南京東路上不只有新光集團、華南集團家族的金融起家厝、國泰、富邦等事業體系也都在此深耕；台灣眾多隱形冠軍企業，包括華碩電腦、螺絲大廠俊良實業、冷卻塔的良機企業、電梯大廠崇友實業…等也都是從這裡發跡，進而在國際舞台發光發熱。南京大道淬鍊一甲子的發展實力，隨時空演進創新動能，都心題材接棒發展，台北市中軸核心地位無可取代！

新光產險大樓。(圖/業者提供)

星級飯店 豪宅聚落 繁華中自帶寧靜

隨著寒舍集團寒居酒店、JR東日本大飯店、大倉久和飯店…國際頂級酒店紛紛在南京東路鋪上星級紅毯，更多元的國際飯店共榮城市天際線，讓南京東路三段凝聚出台北市無可限量的未來；建國南北路沿線更是頂尖豪宅聚落，南京復興站出口的富邦金控，富邦遼寧大樓，帶動整個城市向上能量，也吸引改建中的國賓飯店，將中餐廳、A CUT牛排館、Corner Bakery 63移駐於此，中山女中南側都更計畫，型塑都會生活優質地標；南京復興、松江南京雙站三線捷運，穿梭繁華廊帶，動靜之間詩意的公園、文藝氣息的咖啡館、異國時尚餐廳…構築台北城心迷人的散步風景。

大倉久和酒店。(圖/業者提供)

寒居酒店。(圖/業者提供)

巷弄文藝咖啡館。(圖/業者提供)

新潤建設品牌新里程 國際飯店優雅住居

天生國際血統的南京大道、跨越百年故事的時光軸帶，新潤建設以「潤建築」定義未來都會建築，力邀三大國際頂尖建築團隊：紐約HANDEL漢德建築師事務所、洛杉磯HBA世界頂級精品酒店設計翹楚以及百年日商清水營造，攜手為「新潤朗格」植入全球偉大建築的DNA，在南京東路三段核心靜巷稀有315坪方正角地，建築展現多層次面向與環境完美互動，巧思布局將基地旁袖珍口袋公園融入門廳，2-3房精品住居，為南京東路、建國北路名人街廓，注入台北市前所未有的國際級生活質地。

外觀3D合成示意圖。(圖/業者提供)

[新潤朗格 基本資料]

投資興建：新潤建設機構 華潤建設

外觀設計：HANDEL ARCHITECTS.紐約漢德建築師事務所

建築規劃：陳廷杰建築師事務所

公設設計：Hirsch Bedner Associates (HBA)

營造工程：日商清水營造工程、揚潤營造

燈光設計：袁宗南照明設計事務所

景觀園藝：六國景觀設計有限公司

地景藝術：楊柏林 藝術家

基地面積：約315.5坪

樓層規劃：一棟 14F / B4

坪數規劃：35 - 47坪

基地位置：南京東路三段89巷

個案電話：(02) 2516-7722

建築代銷：甲桂林廣告