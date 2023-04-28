1朵朵粉紅色花朵，整棵樹宛如掛滿1顆顆「草莓棉花糖」，看起來鬆鬆、軟軟地，好甜蜜、好夢幻。（張妍溱攝）

漫步在鋪滿花瓣的步道上踩踏上要小心有點濕滑。（張妍溱攝）

台中市南區永南街上沿著綠川河畔，沿途飄落著粉紅花雨，現為全盛花期是最美的時刻，建議民眾搶「鮮」拍。（張妍溱攝）

天氣轉暖「粉紅風鈴木」正粉嫩炸開，漫步在鋪滿花瓣的步道上、粉花雨飄飛，夢幻景像幅畫，讓網美們快手刀拍美照，地點就在台中市南區永南街，附近民眾說，每年3到4月一整排風鈴木粉紅花朵怒放，像極了1顆顆草莓棉花糖，是遊客必搜花海美景之一。

不讓櫻花專美於前，洋紅風鈴木現掀粉色旋風，南區永南街上沿著綠川河畔，1棵棵粉紅風鈴木在當地爭相綻放；每到春天，風鈴木樹上開滿了1朵朵粉紅色花朵，整棵樹宛如掛滿1顆顆「草莓棉花糖」，看起來鬆鬆、軟軟地，好甜蜜、好夢幻，沉醉其中。

隨著粉紅風鈴木花朵盛開綻放，微風徐徐、下起粉紅花雨，花瓣灑落鋪滿整個河岸旁步道上，整片粉紅步道「爆粉」宛如仙境般的景色，流連忘返，踩踏上小心有點濕滑，但不管用哪個角度拍攝，都是粉嫩夢幻美感，即使路過讓人忍不住拿手機一拍，浪漫來襲。

據了解，紅花風鈴木樹高可達30公尺，是近年來台灣中、南部常見的景觀樹，種植於公園或種在馬路旁做為行道樹，雨季時綠葉濃密，可供遮陰，春季時花朵繁盛，花朵呈粉紅色，因此又名粉紅風鈴木，花期約在1至2個禮拜，可供觀賞。

中興大學門口前到忠明南路間，種植約上百棵的綠川河畔粉紅風鈴木，尤其河岸旁永南街上，目前正值花朵全盛期，建議民眾趁現在能近距離捕捉拍攝春季最鮮迷人畫面，若遇大雨或強風，粉紅風鈴木的花期也會提早結束。