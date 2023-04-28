「興達電廠非常特別，現在變成一座充滿飛鳥的電廠！」台電代理董事長曾文生，在台電本月25日舉辦的112年環境月發表會，自豪地介紹興達發電廠的生態復育成果，將前身為閒置鹽田的永安濕地，保育為各種鳥類聚集的棲息地，也成為台電的珍寶，是非常值得跟世界炫耀說明的生態基地。

曾文生口中的台電珍寶：興達發電廠，位於高雄永安區，是台灣第三大發電廠，也是台電唯一廠區內擁有濕地的生態電廠，贏得了「飛鳥電廠」的稱號。但這一切得來不易，是10多年來，許多台電人的努力，以及與地方鄉親、保育團體、學者的互信合作，才有的成果，證明能源發展也可以跟環境生態共存。

台電興達電廠保留永安濕地，成為發電廠與候鳥共存的生態基地。（圖/台電提供）

原來，興達電廠裡的永安濕地，原本為日治時期闢建的烏樹林鹽田，後來鹽田逐漸荒廢，1984年隨鹽業轉型，台鹽將土地產權轉移給台電，作為電力開發用地，數十年過去，這塊土地逐漸成為鳥類棲息的天堂，濕地生態系統成形。

台電環境保護處長温桓正回憶說，隨著用電成長，台電需要使用到這塊地，來增建3座燃氣機組時，受到附近鄉親、濕地保護聯盟、野鳥保護團體反對，有的擔心污染，有的擔心濕地面積變少，影響過境鳥類棲息，台電當初花了很多時間，跟外界溝通如何善用這塊土地，讓電源開發跟環境保護可以共存共榮。

首先，台電保留及出資整建縣定古蹟「烏樹林製鹽株式會社辦公室」，並縮減開發面積，避開鳥類棲息熱區，全區土地面積120公頃，燃氣機組佔地不到40公頃，規劃41.25公頃作為濕地保護區、15公頃生態緩衝區及綠帶、保育地等，等於保留3分之2區域作為環保用地。

台電環境月發表會播放生態影片《飛鳥電廠》，讓外界看見台電保留「烏樹林製鹽株式會社辦公室」，重現往日風貌。（圖/記者李錦奇攝影）

台電縮減興達電廠開發面積，規劃41.25公頃作為濕地保護區、15公頃生態緩衝區及綠帶、保育地等，等於保留3分之2區域作為環保用地。（圖/台電提供）

接著，台電進一步維護永安濕地生物多樣性發展，2010年起成立生態調查團隊，進駐做長期生態保育研究，至今已蒐集逾30萬筆水鳥及水深觀測資料，透過科學化管理，掌握水質、水位，同時利用每塊濕地水深不同，創造出適合不同鳥類的生存環境，像是水深點的地方，給長腿鳥棲息，水淺處留給短腿鳥棲息，此一大規模水鳥棲息水深測量方法獲得經濟部智慧財產局發明專利，也促成水鳥種類與數量增加。

台電在永安濕地做生態調查，掌握水鳥最適水深調控技術。（圖/台電提供）

台電環保處長温桓正說，電廠同仁每天都做紀錄，當水位下降，就引水進濕地；水多了，就抽出，「所以不只是鳥況變好，連鳥的種類也變多，可以說，生物多樣性最佳典範，在這邊充分實現！」，另外，台電也成立永安重要濕地生態保育小組，聘請環工與生態學者、地方里長、濕地保護聯盟等團體，定期開會討論。

飛來永安濕地的黑面琵鷺，數量顯著提升。（圖/台電提供）

台電統計指出，濕地水鳥數量顯著提升，像是黑面琵鷺、長趾濱鷸（鷸音同玉）、東方環頸鴴（鴴音同橫）等近10種鳥類，都成長近2倍。

曾獲美國全球電影競賽最佳紀錄片、休斯頓影展白金獎的導演許鴻龍，也長期紀錄永安濕地生態，日前發表了蹲點2年拍攝的生態影片《飛鳥電廠》，他指出，今年3月拍到427隻黑面琵鷺，相較2012年環評調查數據（102隻）不減反增，增幅更達3倍，未受興達電廠新機組工程影響，顯見能源發展可與環境生態共存。

生態保育得到外界認可與信任，興達電廠新燃氣複循環機組新建工程，也終於自2020年動工，發電總裝置容量390萬瓩，預計完工後，可提供優質低碳電力。

施工過程中，台電還採取環境友善工法，開工之初，鋪設施工替代道路，分散車流降低噪音；電廠的結構及循環水系統工程，採用特殊的植入式PC樁及全套管基樁，降低施工產生的振動，避免影響當地漁民與鳥類的日常；另外，全長4公里的天然氣管線輸送系統，都在地下8公尺深處施做。

台電代理董事長曾文生。（圖/台電提供）

「興達電廠是台灣非常重要的火力電廠，希望今天以後，能因為飛鳥而知名，希望台電同仁能夠將我們保留的生態多樣性的棲地，變成我們自己的榮耀！」台電代理董事長曾文生說，興達電廠是台電的珍寶與資產，不再是成本，透過台電同仁竭力維護濕地保育，成為非常值得跟世界炫耀說明的生態基地，希望能跟關心環境發展的朋友，一起將這塊濕地做得更好，台電將會是台灣生態多樣性的正面力量。

台電25日舉辦2023年台電環境月發表會，邀請各界來賓與會。圖左起為高雄永安國中校長楊雅心、中山大學教授張學文、台電總經理王耀庭、台電代理董事長曾文生、前高雄市政顧問林讚成、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫。（圖/台電提供）

除了展現興達電廠的環保成果，台電環境月發表會也回顧了2022年環保成績單，相較於2016年，自有火力機組之空污排放強度(指每發1度電產生的粒狀物(PM)、硫氧化物(SOx)及氮氧化物(NOx)等空污排放量總和)減少逾6成，碳排放強度(指每發1度電產生的二氧化碳排放量)亦減少7.1%。

台電指出，去年用電量達2367.6億度再創歷史新高，相較2021年（2353.4億度）高出約14億度，但空污排放量在努力下較前年減少5000噸、碳排放量亦減少32萬噸，以樹木吸碳效益換算，如同種植約3千萬棵樹，或是蓋了822座大安森林公園。

「單一企業來說，過去六年來，固定污染源排放減量成績最好的，應該就是台電，減量了6成多！」台電代理董事長曾文生說，包括燃料轉換、燃煤機組的空污防制設備的強化，都將持續，接下來，希望台電的減污跟減碳能做得更好。