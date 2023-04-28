在愛情中可透過一些小細節或動作來觀察，對方在他們心中是否重要，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座只要有以下動作代表在他們心中很重要，其中金牛座會變異常大方；獅子座言聽計從，並遵照對方想法；天蠍座會不惜放下手邊工作奔向對方身邊；射手座則是當有誤會時急著解釋。

▍牡羊座

牡羊座喜歡一個人就會希望對方是開心的，但他們自己只會把開心的一面表現出來，把憂傷隱藏起來，只為了不想讓對方擔心。

▍金牛座

金牛座對待自己是非常嚴格的，一分一毫都不可以浪費，可是對待心愛的人，他們又會變得異常大方，因為愛對方，所以想要滿足一切，想要餵飽對方。

▍雙子座

雙子座是很擅長說情話的，但如果他們說出口的承諾都有努力完成，那就代表對方很重要，因為他們不是為了哄對方一時開心，而是真的放在心上。

▍巨蟹座

巨蟹座喜歡對方時，會想關心對方所有一切，所以他們會時常問候對方，不要覺得煩，因為他們的愛就是這樣。

▍獅子座

獅子座一直都很霸氣，可是當面對對方卻會言聽計從、遵照想法，更是寵上天，要知道有重要的人才能有這樣的待遇。

▍處女座

如果是重要的人，處女座就不會介意有親密的肢體接觸，平常的處女座可是碰不得的，最好不要手來腳來，但因為是另一半勾勾手摸摸頭都沒問題。

▍天秤座

天秤座對重要的人可是會抗爭到底的，如果敢對他們的愛人有任何批評，一定會跳出來抗爭到底。

▍天蠍座

天蠍座如果把對方擺在第一位，甚至會不惜放下手邊工作奔向對方身邊，代表著對方是他們心中最重要的那一位。

▍射手座

射手座很懶的解釋任何事情，總覺得自己沒錯就好，可是如果有一天，怕對方誤會急著解釋時，那就代表說對方在射手座心中非常重要，不想讓對方誤解。

▍摩羯座

摩羯座的愛都在生活中的小細節裡，他們會觀察對方的喜好、照顧對方的生活，雖然不懂甜言蜜語，可是會細心呵護對方，絕對很重要沒錯。

▍水瓶座

如果對方在水瓶座的心中很重要，就會特別在意對方且不停詢問意見，並站在對方的立場思考，也不會一意孤行只做自己想做的事情。

▍雙魚座

雙魚座就算再忙，只要對方一聲就會馬上出現在面前，要知道對方有多重要，才會讓雙魚座做到這樣的地步，不用懷疑因為他們真的把對方看很重要。