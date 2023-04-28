56歲高雄杜姓女子因懷疑丈夫外遇，以50萬元代價找上23歲楊姓男子及2名少年持刀殺死她丈夫，最高法院駁回上訴，考量杜女長期遭受家暴且對方有外遇之不倫關係，與楊男各依成年人與少年共同犯殺人罪判20年定讞。

判決指出，杜女認為曾男有外遇並對其施暴而心存嫌隙，她在2021年4月4日9點遭曾男辱罵、毆打後，向楊姓男子及2名少年哭訴她遭家暴之事，她提供對方曾男身故保險金中之50萬元作為代價，邀集對方共同殺害曾男。

同年4月19日，少年先預先埋伏，等曾男在埋伏處欲取用機車時，少年先上前搭話以分散其注意，另名少年持刀朝曾的右頸部連砍3刀，並將曾推倒後，再持刀朝其右肩砍1刀，致曾男受有右頸深部撕裂傷併血管受損、因低容積性休克而死亡。

高雄高分院更一審考量，形成杜女殺害其配偶的原因，是長期遭受家暴且對方有外遇之不倫關係，她因配偶外遇而產生精神上之痛苦，亦非不能想像，且她犯後曾一度坦承犯行，難謂無悔悟之心，與楊男各判刑20年，上訴後，最高法院駁回確定。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。