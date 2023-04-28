氣象局今天回顧2月至4月天氣，過去一季冷熱交替頻繁，整體氣溫為正常至偏暖，但降雨方面，除了4月下旬受到鋒面影響造成中部降雨偏多外，2月至3月間降雨偏少，累積雨量為史上同期第4少，不到氣候平均值的 6成。

中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年2月至4月底這段時間，溫度變化上偏暖，原因為今年春季北方冷空氣強度偏弱，更大原因可能是因為全暖化影響。

至於降雨偏少原因，呂國臣說，降雨從2月1日至4月來看，雖然每一次鋒面都會帶來降雨，但較為零星，較明顯春雨只有3月中旬至3月下旬，及4月中下旬因旺盛對流，才為中部以北帶來明顯降雨，但南部仍較少，也反映極端氣候情況下、降雨空間分配不均的情況。

呂國臣指出，今年2月至4月累積雨量未達氣候值6成，為過去71年來統計第4少，也是20年來同期最少的一年，造成的原因包括反聖嬰現象、反氣旋增強等，使台灣周邊天氣穩定、乾燥，導致少雨。