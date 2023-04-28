高市勞工局於澄清服務中心，舉辦「智能保衛，安全加倍」論壇展示暨健康促進活動。（洪靖宜攝）

現場企業互相分享科技化技術等多元工具預防職災發生。（洪靖宜攝）

喚起各界關注有關職業安全及健康的問題，高雄市府勞工局428世界職業安全衛生日舉辦論壇暨展示暨健康促進活動，邀請各企業及高階主管，互相分享如何應用科技營造安全友善工作環境。其中，台灣中油公司所展示的仿生自動巡檢裝置「機器狗」，除了可以在一般平面走動外，也能爬行或上下階梯，具有影像辨識、超溫偵測及聲洩偵測等功能，降低人員受危害的風險

高雄市政府於4月28日世界職業安全衛生日在勞工局澄清服務中心，舉辦「智能保衛，安全加倍」論壇展示暨健康促進活動，邀請勞工朋友及產官學界代表齊聚，共同觀摩研討預防職業災害的新方法與趨勢。

高雄市羅達生副市長致詞表示，高雄是工業重鎮，在經濟產業帶動下，衍伸出趕工或是人力不足問題，因此工安風險也提升不少，過去填鴨式訓練，效果相較不盡理想，隨著科技進步，導入智慧科技，也增加員工對於潛在風險認識，員工是重要資產背後也有家庭，也提醒業者務必把職業安全納入重要投資，也盼藉由論壇，相互觀摩學習，將高雄職安做到最好。

勞動部職安署署長鄒子廉也說，去年全國職業災害死亡人數是創6年新高，職場安全衛生是重點項目，中央地方合作做更好的控制，日前聯華食品彰化廠發生火警，要從中記取教訓，「沒有最好只有更好！」，現今科技發展快速，職業安全分享共好。

論壇邀請勞動部職安署鄒子廉署長講授並探討「智慧科技職安防災應用」，再由中鋼、維麒機械、台塑汽車貨運等企業代表分享交流相關技術建置與管理的現況，現場各單位也展示防災新知與做法。

台灣中油公司所展示的仿生自動巡檢裝置「機器狗」，除了可以在一般平面走動外，也能爬行或上下階梯，具有影像辨識、超溫偵測及聲洩偵測等功能，具有優質且機動的巡檢特性，更可充分整合各式偵測器材功能，並降低人員受危害的風險；中華民國工業安全衛生協會所展示的元宇宙工安訓練體驗，提供墜落危害虛擬實境體驗並結合工安訓練內容，帶領參觀者進入鷹架作業虛擬現場，以預防墜落職業災害。