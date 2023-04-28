張伯森（右）擅長與兒童相處。（艾迪昇傳播提供）

張伯森（中）的暖心態度，讓6位小朋友放心團報看診。（艾迪昇傳播提供）

「微笑牙醫」張伯森專攻兒童牙醫，日前簽入艾迪昇傳播，正式跨足演藝領域。第1次接到經紀人詢問電話時，他直覺認為是詐騙，直接掛上電話，坦言：「完全沒想像過，因為演藝圈應該跟我沒關係，我就好好當醫生就好。」直到經紀人2度致電，他才認真評估可行性，仔細詢問經紀人合作事項，他笑著招認，也是因為在艾迪昇網站看到公司藝人有徐乃麟的照片，才解除懷疑警報。

張伯森治療兒童牙齒多年，臉書社群滿滿的都是他和小朋友的合照，他自豪地說：「小朋友只要進來我的診間，出去都一定是笑的。」面對難以控制的兒童，張伯森有一套破冰方式，最開始他會用熱情的語氣打招呼，誘導小病人介紹自己並說出哪裡不舒服，三不五時還會穿插寶可夢、超人力霸王等話題，減少兒童戒心，經紀人調侃他，根本是被耽誤的兒童台哥哥。

除了進行有效破冰，他表示建立好規則也很重要，「要明確告知今天會做到哪些療程，通常第一次就診兒童，會先做檢查或照X光，降低他們的壓力，後續治療也比較容易進行」。他還點出家長常常忽略事前心理建設的必要性，他建議若家長能在就診前，先讓孩子看一些衛教卡通，或是巧虎影片，有利於孩子增加就診的安心感。

小朋友率真性情的反饋，常會打動張伯森，他回憶有次一個小男孩在診間一直哭，哭到撕心裂肺，他後來靈光一閃，直接將小男孩抱在懷裡，竟安撫了小男孩止住淚水。另外還有「呷好道相報」的小病患，相揪表兄弟姊妹共6人一起團報看診，還相約今年暑假也要一起就診拍照打卡，可愛反應讓張伯森溫暖在心頭。