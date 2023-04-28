不少上班族喜歡在吃完午餐後小睡片刻，充飽電來面對下午的工作，但應該怎麼睡最好？美國哈佛大學最新研究指出，縮短午睡的時間，避免躺在床上睡，才是最健康的休息方式。這項研究於26日發表在《肥胖》（Obesity）期刊。

美國國家廣播公司（NBC）報導，午睡是不少國家的傳統，像是地中海周圍的南歐國家和赤道附近的居民，幾乎都有午睡的習慣，西班牙人堪稱最注重午睡，多數商家會在午後最炎熱的2點至4點間關門午休，而「siesta」（午睡）這個字，也是從拉丁語系的西班牙文而來。

為了進一步了解午睡和健康的關聯，尤其在一個午睡歷史悠久的國家，哈佛醫學院布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）的研究團隊針對西班牙東南部莫西亞市（Murcia）3,275位居民進行分析。受試者分成三組，分別是午睡超過1小時、沒有午睡的習慣，以及午睡30分鐘以內。

研究人員發現，與不睡午覺的人相比，睡得愈久的人，身體質量指數（BMI）愈高，且更有可能罹患代謝症候群（metabolic syndrome）——一種高風險疾病，患者得到心臟病、糖尿病、高血壓、腦中風的機率是一般人的好幾倍。

此外，研究也發現，長時間午睡者的腰圍、空腹血糖、收縮壓和舒張壓的數值都比不午睡的人高。相較之下，每天午睡時間少於30分鐘的人幾乎不會出現高血壓、肥胖和代謝問題。

研究團隊認為，過度午睡的結果，往往導致夜晚進食和睡眠的時間延後，反而對身體帶來危害。午睡的地點是造成時間拉長的原因之一，許多久睡者選擇躺在床上，而不是在沙發上打盹。

從研究結果可以得知，中午小睡一會兒能提高工作效率，有益身體健康，但時間最好控制在1小時甚至30分鐘以內，才不會影響後半天的作息，變成夜貓子，得不償失。