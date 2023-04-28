為協助高雄產業時尚變身，注入青年美學創意翻轉經典，高雄市青年局今年再度邀集10家在地企業品牌合作辦理第三屆「大港經典升級提案競賽」，號召全台18至35歲時尚、設計領域青年組隊參賽，總獎金50萬元，將於4月30日及5月6日辦理台北及高雄場次徵件說明會，對於設計有興趣的青年朋友別錯過機會。

「大港經典升級提案競賽」今年邁入第三屆，第一屆佳作團隊成功與「中外餅舖」合作辦理快閃活動；第二屆冠軍團隊為「南仁湖企業」設計咖啡美術館品牌識別，並化身巨大氣球造型裝置吸引人潮，亞軍及佳作團隊則分別為「太師傅企業、鹽埕百年老店高雄婆婆冰」規劃包裝設計，實際應用於門市行銷，成果亮眼，頗受好評，創造青年與企業雙贏局面。

去年競賽佳作團隊「CrazyApple」為高雄知名鹽埕老字號婆婆冰設計外帶用冰品保冷提袋。(高雄市青年局提供)

青年局局長張以理表示，支持青年創意發想與行動實踐、營造高雄在地友善創／就業環境是青年局成立的主要目標之一。「大港經典升級提案競賽」今年已邁入第三屆，期望透過活動機制，遴選新創團隊為企業品牌量身打造全新時尚風貌，創造青年勇於揮灑設計創意的舞台，同時建立團隊與企業間合作關係，藉由媒合提供市場驗證機會。

去年競賽佳作團隊「快找花火」為高雄圓山大飯店規劃年節期間闖關活動、實境解謎遊戲，增添過年樂趣氛圍，提升民眾入住體驗。(高雄市青年局提供)

「2023大港經典升級提案競賽」邀集高雄10家經典企業擔任出題方，包含九乘九文具、大帑殿企業、呷百二自然洋菓子、協飛企業、御宿企業、奎隆實業、馬可先生食品、高雄牛乳大王、吳響峻布莊、樺達奶茶，出題類型跨域多元，從品牌識別設計、產品包裝改造、行銷影片規劃、LINE貼圖製作等，豐富題型供各路好手們展現絕佳創意。

徵件時間自即日起至5月29日下午17時止，統一採線上報名；現場說明會台北場訂於4月30日下午14時在「Woomanpower女力空間」、高雄場訂於5月6日下午13時30分在「駁二八號倉庫－Pinway商周書房」辦理。詳細活動資訊可上高雄市青年局網站或社群粉絲專頁查詢。