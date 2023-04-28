學童奔跑過馬路被車衝撞，後腦著地驚悚畫面曝光 。（警方提供）

恆春警分局27日下午5時許接獲民眾報案表示，恆春鎮西門路僑勇國小前發生交通事故，員警到場後了解，是一名國小學童奔跑穿越馬路，因事發突然，汽車駕駛閃避不及，不慎撞上學童，由救護人員送往恆春基督教醫院救治。

目前正在加護病房救治中，恆春警分局長林明波表示，駕駛經酒測濃度為0，初步調查事故發生原因為汽車駕駛未注意車前狀況，且行人任意穿越馬路，才會不慎發生意外，在此呼籲民眾行車應隨時注意周遭狀況，且穿越路口或斑馬線應放慢速度，行人過馬路時也應遵守號誌，左右查看來車，確認安全再行通過。