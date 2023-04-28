電子股今成交比重達6成，電子權值股力穩軍心，台積電(2330)開高震盪，漲幅一度達1.5%，站回5日線，股價最高站回500大關，貢獻大盤指數約50點之多；聯電(2303)亦開高震盪，站穩5日線，持續靠攏50元大關。聯發科(2454)法說會今登場，為IC設計類股重要風向球，將對整體產業動向釋出最新看法，開高震盪後漲幅約1%，股價力撐5日線以上。鴻海(2317)開高小漲，早盤後漲幅在0.5%附近跳動、股價最高達104.5元。股王信驊(5274)開高後高低震盪劇烈。

被動元件在電子股中強勢吸金，華新科(2492)開高走高、稍早一度逾3%，凱美(2375)早盤觸及70元後，漲幅收斂至2.5%，國巨(2327)漲幅1.2%。

軍工概念在題材持續熱炒下，高僑(6234)、晟田(4541)攻漲停，八貫(1342)、寶一(8222)、合勤控(3704)同步勁揚。

航運股中，貨櫃三雄在長約價報喜下，萬海(2615)早盤一度大漲逾3%，長榮(2603)、陽明(2609)漲幅在2%~2.5%。散裝航運裕民(2606)漲逾3%，四維航(5608)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)漲逾1%～2%。

分析師表示，美國第一季GDP表現差於預期，3月核心PCE物價指數季增4.9%，高於預期4.7%，但近期FED官員言論顯示升息近尾聲，美國經濟仍有韌性，因此預期5月升息1碼後將暫緩升息。就產業面來看，台積電資本支出不變，微軟、Google及Meta同步看好AI未來發展，科技股買盤回溫。台股短線弱勢，但昨天收盤指數突破前一天K線高點，出現初步止跌訊號，加上那斯達克指數技術面轉強站上所有均線，電子股買盤增溫。另外，由於台股短期跌幅相當大也相當快，預期今日在美股表現佳的情況下有機會往60日線靠攏。