【旅遊經 編輯部報導】

2023「廣島花節」(Hiroshima Flower Festival)，今年邁入第46屆，以「Power of Flowers ~將這裡開的花傳送到全世界~」為主題，將於6月10日至11日盛大舉行。每每舉行之際，均有近160萬人參加，是廣島一年中最重要且規模最大的例行盛事，尤其今年將有睽違4年的花車大遊行將強勢回歸，更令人期待，超過100支隊伍參加的YOSAKOI舞蹈表演，是不容錯過的亮點之一，活動將以廣島市的平和大道及平和紀念公園為中心展開。除了參與花節外，廣島繼櫻花季後，「音戶之瀬戶公園」也有紅白杜鵑花接力繽紛綻放，搭配鮮紅的音戶大橋及海峽景色，美不勝收，也是攝影愛好者的取景熱點。

從過去舉辦的照片都能感受到當時的盛況，萬人空巷，熱鬧非凡。

音戶大橋是欣賞海峽及周遭美景的最佳地點之一。

朱紅色的音戶大橋在美麗的杜鵑花襯托下更加迷人。

廣島賞櫻名所「音戶之瀨戶公園」有的可不只是櫻花，4月下旬至5月上旬將由8,300朵紅白相間的杜鵑花接力怒放。公園位於寬僅90公尺的狹窄海峽旁，每日有近700艘大小船隻繁忙穿梭，十分壯觀，在此還可同時遠眺音戶之瀨戶海上的兩座拱橋「音戶大橋」、「第二音戶大橋」，朱紅色的橋樑，剛好與嚴島神社遙相呼應，花海一線的絢麗美景，是音戶之瀨戶特有的景觀，加上花季更添絢麗風采。

「台北-廣島」直飛航線已於今年初重啟，每週四航班，航程僅需2.5小時，到廣島旅遊超便捷，民眾可從落地就能開始玩，機場附近即有步行可達的豐富景點，包括濃縮了廣島山脈、村落、大海優美景色的日式庭院「三景園」，以「食」為主題的體驗型主題樂園「八天堂Village」。到訪廣島還能走進宮崎駿《崖上的波妞》動畫裡的場景，懷舊港町「鞆之浦」讓人沉醉，靜心聆聽海潮之聲。想多些刺激體驗？「Forest Adventure 廣島」，讓旅客體驗在高空中穿梭樹林間的快感，喚起每個人心中的小孩。

※直飛遊廣島 落地就開始玩 走訪廣島機場周邊的魅力景點

廣島機場所在的三原市就有超多魅力景點，推薦入住距離機場徒步5分鐘的「廣島機場飯店」，不僅空間舒適，餐點也是亮點。預約才吃得到的限定版美食「黃金湯拉麵」不容錯過，金黃色的雞湯底，Q彈細麵搭配厚實軟嫩的豬肉，以味蕾撫慰身心。早餐自助吧還提供廣島縣產的美味料理，以在地美食為旅程拉開美好序幕。

距離「廣島機場飯店」徒步2分鐘的「三景園」，是佔地約6公頃的大型日本庭園，因重現廣島村鎮、山脈和大海三種美景而得其名，每個季節都舉行花祭，值得造訪。同在機場旁的「八天堂Village」，由廣島人氣甜點店八天堂所經營，有麵包工坊、親子遊樂設施及廣島在地美食和特產，吃喝玩樂一站滿足。其中，充滿話題的「空之駅ORCHARD」是當紅的打卡熱點，使用季節水果所做的甜點，戶外一顆顆圓頂帳篷座位區及獨立空間的包廂設計，享用甜點同時，還能同時體驗輕豪華露營般的樂趣。

廣島機場飯店裡預約才吃得到的黃金湯拉麵，香醇可口。

為紀念廣島機場開業而建造的三景園，四季花卉精彩綻放。

◎影片：

※穿越時空光廊來到鞆之浦，探訪宮崎駿《崖上的波妞》的場景

廣島縣福山市的「鞆之浦」是座擁有千年以上歷史的古老港町，至今完整保留江戶時代所建造的港灣設施，是日本唯一獲得「日本遺產」、「重要傳統建築群保存地區」、聯合國教科文組織「世界的記憶」等三種評價的地方。充滿歷史痕跡的「鞆之浦」，吸引宮崎駿導演在此居住三個月，並創作出知名電影《崖上的波妞》，電影《金鋼狼：武士之戰》亦至當地取景，讓旅客彷彿穿越時空，走入電影場景。

鞆之浦是日本唯一獲得「日本遺產」、「重要傳統建築群保存地區」、聯合國教科文組織「世界的記憶」等三種評價的地方。

「鞆之浦」還以捕獲鯛魚而聞名，在此可品嚐到鮮甜美味的鯛魚料理，在飽覽完迷人景色後，就用美食來滿足味蕾吧！始於江戶時代的「保命酒」則是此地的必買伴手禮之一，以糯米為主要原料，萃取16種草藥釀造而成，能有效緩解手腳冰冷及消除疲勞，甚至有著延年益壽、治萬病的美名。

佇立在港邊的常夜燈，高度超過10公尺，是日本現存江戶時代的常夜燈之最，更是鞆之浦極具代表性的地標。

鯛魚是鞆之浦的一大名產，清爽的鯛魚茶泡飯，更凸顯了鯛魚本身的鮮甜美味。

※到Forest Adventure廣島展開一段空中森林冒險之旅

強調與自然共生的戶外遊樂區「Forest Adventure(冒險之森)」，佔地面積有86座東京巨蛋大，被評為「森林浴之森百選」之一，是座可以在大自然中享受BBQ和露營、森林遊樂區等體驗的森林公園。Forest Adventure廣島運用天然樹林，結合繩索與木板打造四種不同難易程度的路線，由專業指導員的指導教學及協助，讓大人小孩都能放心進行探險活動。最受歡迎的高空滑索，滑道長150公尺，在四層樓高的空中滑翔，體驗穿梭森林間的極速快感。作為首座推出限時方案的園區，讓旅客在指定時間內不限次數可暢玩所有路線，玩得更痛快。

高空滑索無論大人小孩都愛，高度依等級區分，讓玩家們用得安心玩得盡興。（圖為Forest Adventure廣島）

全程幾乎都會在高度數公尺的樹林中度過，多種具有挑戰度的動作，如滑行、跳躍、攀岩、爬行。（圖為Forest Adventure廣島）

圖片：HIT廣島縣觀光聯盟提供