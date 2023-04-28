侯友宜拋「杯水論」 藍委：與台灣現狀符合、非常恰當 11:252023/04/28 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜昨提出「水杯理論」，他形容，杯子是中華民國、台灣是水。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜昨提出「水杯理論」，他形容，杯子是中華民國、台灣是水，應該跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆；對此，國民黨立院總召曾銘宗表示，這個比喻非常恰當，也非常支持，跟現狀和未來都非常符合。 侯友宜昨日在議會面對議員提問，突然提出一套「杯水論」，國民黨立委李德維表示，這比喻很恰當，生在台灣每個人都知道我們叫中華民國，只是民進黨不願意承認中華民國，讓大家諷刺。 李德維指出，民進黨是借殼上市，就是民進黨借台灣國來上市，侯友宜講出了現在整體法治的狀況，當然也陳述台灣現狀。 #台灣 #侯友宜 #現狀 #李德維 #中華民國 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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