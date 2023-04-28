新北市長侯友宜昨提出「水杯理論」，他形容，杯子是中華民國、台灣是水，應該跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆；對此，國民黨立院總召曾銘宗表示，這個比喻非常恰當，也非常支持，跟現狀和未來都非常符合。

侯友宜昨日在議會面對議員提問，突然提出一套「杯水論」，國民黨立委李德維表示，這比喻很恰當，生在台灣每個人都知道我們叫中華民國，只是民進黨不願意承認中華民國，讓大家諷刺。

李德維指出，民進黨是借殼上市，就是民進黨借台灣國來上市，侯友宜講出了現在整體法治的狀況，當然也陳述台灣現狀。