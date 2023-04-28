4月27日，2023年海峽兩岸孔子文化春會在濟南府學文廟啟動，以視頻連線形式在昆山、臺北設置分會場。本次活動以「傳承經典 築夢未來」為主題，活動啟動由中國孔子基金會理事長于曉明宣佈，現場活動分為嘉賓賀詞、經典文化展演、經典選篇詠誦三大篇章。

啟動儀式由山東省臺港澳辦主任張連三主持。尼山世界儒學中心（中國孔子基金會秘書處）黨委書記、副主任，中國孔子基金會副理事長、秘書長國承彥和孔子七十九代嫡長孫、中華大成至聖先師孔子協會會長以及至聖孔子基金會會長孔垂長在濟南主會場現場致辭。臺北市靜心高中校長唐尚智，華東台商子女學校鄭京榮副校長則分別在臺北分會場及昆山分會場進行線上致辭。

海峽兩岸孔子文化春會由由弦歌雅樂節目《遊子吟》拉開序幕。（圖旺北金津提供）

經典文化展演篇章，由弦歌雅樂節目《遊子吟》拉開序幕，舐犢情深、寒泉之思，一河山水，兩岸鄉愁。一聲聲古琴、一句句吟唱，抒發了思念故鄉和親人的熾熱情感。隨後，濟南市小學生們帶來精彩演出，《詩詞中的節氣之美》《中華射藝》《天下甲骨 泉韻濟南》，分別從傳統詩詞、射藝、文字中展現謙和禮讓的中華優秀傳統文化精神。最後，兩岸師生500餘人現場連線，共同齊誦《論語》經典選篇，以誦寄情、以吟詠志，感受傳統文化之魂，感念融合發展之盼。