一名男網友婚後發現老婆和前男友聯繫，對方又高又帥，讓他自卑感作祟，沒想到在孩子出生後，他竟偷偷跑去做親子鑑定；老婆發現後大為光火，向他提離婚並帶著孩子搬回娘家，原PO懊悔不已「沒將鑑定書消毀是我這輩子最後悔的事情。」

男網友在《匿名公社》發文指出，和老婆透過婚友社認識，對方小他6歲，年輕又漂亮；某天兩人約會時，老婆突然向他求婚，他愣了快1分鐘，才瘋狂喊「我願意」。

兩人隔天就前往登記結婚，「但這幸福卻只維持短短3年」。男網友表示，老婆懷孕時，她的舊情人出現了，對方身高至少185公分，長得很好看，讓只有170公分的他感到自卑。

原PO表示，老婆承諾不再和對方聯繫，後來孩子順利出生，3人過了一段平靜的日子，沒想到他又發現老婆和前任仍有在臉書聯絡，「或許是自卑感作祟，也或許是被嫉妒衝昏了腦袋，我居然偷偷跑去做親子鑑定，結果確認是親子關係。」

老婆發現後感到十分羞辱，冷淡向他提出離婚，帶著孩子搬回娘家；睽違將近2個月，老婆終於打電話給他，雖然語氣平淡冷漠，但他仍相當感動，兩人約好一起吃晚餐，他詢問網友「我該準備什麼，想努力挽回她，也會盡力彌補，不知道她願不願意原諒我？」

許多網友直言，「這已經在你老婆心裡造成莫大傷害，怎麼填補都沒辦法完整的！」「懷疑老婆有外遇或是懷疑孩子不是自己的，對女生來說是很大的羞辱，你竟然犯了這要不得的錯誤！」有人則挺原PO，「她答應不跟舊情人聯絡，結果又聯繫，被你發現，你才去親子鑑定，要怪也不能完全怪你啊！」「這種事你自己也心知肚明，離了吧！」

原PO事後更新後續表示，兩人已見面談好，老婆也願意原諒他，目前和孩子已經搬回家了。