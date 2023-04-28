台灣手機市場掀起巨浪，觀察今年3月台灣手機十大品牌排行榜單，前三名維持蘋果、三星與OPPO態勢不變，但第四至第十名排行則掀起動盪，包括小米跌出榜單外，HTC久違地重回前十大排行榜，堪稱是一大黑馬。

根據ePrice比價王報導，今年3月台灣手機銷售量品牌排名，蘋果iPhone以35.1%的市占排第一，三星31%占比位居第二，但兩者之間的銷售量差與2月相比已明顯縮減。

三至十名方面，依序為OPPO（11.4%）、vivo（6.3%）、紅米（5.5%）、realme（2.4%）、Google（1.8%）、Sony（1.6%）、ASUS（1.2%）以及HTC（0.7%）。

值得關注的是，小米繼去年10月重返十大榜單後，又再度跌出榜外。HTC則靠著這去年6月底推出的中階機Desire 22 Pro，久違地重回榜單內。

至於3月手機整體銷量則為33.5萬支，比上個月減少5.5萬支，跌幅約14%，銷售額更是暴跌19%。顯示受大環境經濟因素影響下，消費者拉長了換機週期。