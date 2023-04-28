知名命理師江柏樂也中詐騙集團的怪招。江伯樂去年9月，因收到LINE群組傳來的假冒股市名嘴「阮老師」投資股票，竟誤信是理財專家阮慕驊的群組，不顧老婆阻止下，解除美金定存，一口氣匯300萬投資，但事後立刻反悔去電銀行，卻發現前已遭轉走，只好向北市中山分局中二派出所報案，並坦承自己一時財迷心竅，相當丟臉。

江柏樂表示，他去年在臉書看到貼有股市名嘴阮慕驊大頭貼的臉書，看到內有「阮老師」的LINE投資連結，內容表示有內線，目前正在籌措資金投資某檔股票，並表示會300萬就可加入會員獲得明牌。

江柏樂因此信以為真的以為是阮慕驊，急忙解除一筆美金定存，並匯款300萬到指定戶頭，即使當時老婆認為不妥阻止，他還是硬將錢匯出去。

不過20分鐘後他就立刻反悔，急電銀行希望能夠終止付款，但銀行卻表示錢已被轉走，嚇得他立刻前往派出所報警，事後雖然查出車手人在桃園領錢，已經人間蒸發，讓他當下心灰意冷。

面對如此慘痛經驗，江柏樂坦言自己被詐騙很丟臉，當下真的是財迷心竅，太荒唐了。但事後他學會看盤，目前正在努力慢慢小賺，應該損失的錢財很快就會回來。