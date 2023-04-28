星宇航空董事長張國煒26日談到世界各國都在積極推動觀光產業，批評台灣政府不太重視，嚴重落後給新加坡，並直言「台灣除了台積電還有什麼？」對此，新北市長侯友宜也分享訪星國經驗，他表示，新加坡服務業占比70％以上，薪資待遇佳，也積極整頓國際門面，台灣真的要急起直追。

新北市議員陳偉杰今在議會提及，張國煒稱台灣嚴重落後新加坡，台灣或新北市到底有哪些產業需要加強，台灣還有什麼產業有競爭力，盼侯友宜訪星國的經驗。

侯友宜說，新加坡服務業占比高，從業人員薪水也是高，他搭乘新加坡航空時，遇到一位來自五股的服務員，他也詢問對方為什麼會來此工作，對方直言，待遇環境優渥，因此台灣跟國際競爭的速度一定要夠快，迅速跟國際接軌外，改建速度也要快，就像他在新北市整治了50年不變的塭仔圳，發揚國際門面。

侯友宜表示，新加坡樟宜機場確實是國際一流標準，他不是要長他人志氣，滅自己威風，但面對缺工缺料，政府需要思考如何讓行政效率提高，工程做得愈快愈好，像是機場跑道等設施，觀光客都可以清楚感受到台灣跟他國的區別，台灣真的需要急起直追。

對於台灣或新北市有哪些產業需要加強，侯友宜說，「台灣最美的就是人，人和傳統觀光連結很重要」，他表示，觀光產業要蓬勃發展，台灣有山有海，應該運用此優勢擴增，國際在做生態旅遊，並透過行銷告訴民眾，台灣也須要加強。

侯友宜強調，台灣不僅有台積電，還有很多中小企業，如何讓傳產加值，讓國際知道台灣是韌性國家，政府需要維持國家根基，鼓勵台積電往前走，也讓中小企業被看見，傳達台灣之美。