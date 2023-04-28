新北市長侯友宜是國民黨「最強母雞」，有望被徵召參選2024總統大選，不過，外傳若侯明年未勝選，將循「罷免」前高雄市長韓國瑜的模式；對此，國民黨立院總召曾銘宗表示，中華民國是民主國家，侯友宜連任贏得將近46萬票，取得新北市民認同，民進黨不要再打爛招，不要恐嚇。

傳出綠營人士透露，如果侯友宜2024敗選，將循罷免前高雄市長韓國瑜的模式「打蛇隨棍上」；曾銘宗指出，這次1126侯市長勝選就是取得市民認同，民進黨不要亂打恐嚇招數。

國民黨立委李德維指出，民進黨不用虛張聲勢，侯友宜不只在新北市奉獻，全台灣人民都看的到，不用想用這種恐嚇式語言對付侯友宜，畢竟他也是歷經過大風大浪，完全不會懼怕這種言語。

民進黨立委許智傑認為，侯友宜跟韓國瑜有異有同，同樣是落跑，不同的是他是連任市長，不能完全相提並論。

許智傑表示，但剛選上市長或議員就職不到半年，就想要轉換跑道這不恰當，如果新北市民要比照韓國瑜罷免他，也是新北市民權利。

許智傑呼籲，不管是黨或立法院都可以訂定2分之1條款，任期過半轉換跑道，不要剛開始就落跑不適合。