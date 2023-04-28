受庫存調整，產能利用率下滑，日月光投控今年第一季合併營收1308.91億元，季減26.22%、年減9.35%；其中封裝測試營 收733.19億元，季減22.27%、年減12.74%。由於產能利用率下滑，日月光投控整體合併毛利率下滑4.44個百分點至14.77%。業外部份，利息費用10.76億元和匯兌收益5.45億元，日月光投控集團今年第一季整體稅後EPS為1.33元，創下12個季度新低。

日月光的訂單能見度不明朗，原本預計今年5-6月拉貨，目前已延至今年第三季。現在wafer bank(晶圓銀行)較高，只能待客戶需求回溫，才能重啟拉貨動能。不過封測部份陸續有急單出現，主要是消費性產品。評估日月光第二季平均整體產能利用率60%，產能利用率低迷還是主要影響毛利率的因素，日月光投控2023年第二季業績，封測事業今年第二季營收與毛利率估與2023年第一季相仿；而因新產品推出和部份產品急單，電子代工服務今年第二季營收估季成長中個位數百分比，電子代工服務今年第二季營業利益率將季增加0.5個百分點。法人預估，整體集團合併第二季營收持平上季，毛利率與首季相近，單季稅後每股盈餘估季比略增。

展望今年，市況不佳，日月光期望下半年整體稼動率從現階段的6成回升至8成，在客戶新產品上市、回補庫存下，第三季可望恢復出貨動能，不過全年封測業績仍遭下修展望，原先預期2023年封裝測試業績較2022年減7-9%，如今下修年減7-16%。