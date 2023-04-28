中央氣象局今天發布梅雨季展望並指出，若要在台灣有大規模降雨要有西南風配合，目前預估夏季季風環流有機會在5月下旬，才會建立有利環境。（林良齊攝）

南部持續缺水，外界關注梅雨帶來的大規模降雨何時報到。中央氣象局今天發布梅雨季展望並指出，若要在台灣有大規模降雨要有西南風及冷空氣配合，目前預估夏季季風環流有機會在5月下旬，再配合冷空氣後，才會建立有利環境，為南部解渴。

台灣梅雨季（5月至6月），為每年5、6月夏季季風系統逐漸建立，而滯留鋒面常徘徊在臺灣附近產生連日豪雨，並伴隨短時強降雨現象，並有冷熱交替明顯、極端高溫出現，過去東亞季風建立的日期約落在5月中旬左右。

中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，梅雨季為北方高壓退縮、暖氣團往北，此時在台灣易有滯留鋒，將帶來短時強降雨，並進入高溫夏季期，每年梅雨季雨量變化大，如2012年曾降下史上最多的891.1毫米，但最少的1980年僅有193.4毫米，相差甚大。

呂國臣說，從動力模式分月預測顯示，5月至7月氣溫為正常到偏高，5月雨量為正常至偏少，6月為正常。

外界關注今天梅雨季帶來的大規模降雨，是否會較過去晚發生，呂國臣說，過去20年趨勢顯示，大規模降雨的時間有後往延，但仍集中在5月下旬至6月上旬，若要帶來顯著降雨，則要有西南風及北方冷空氣搭配，目前預估5月中上旬西南風建立機率較小，但有機會有5月底建立，如果北方冷空氣適時南部才會帶來明顯降雨，估計今年仍接近氣候正常值。

呂國臣提及，近年梅雨季總雨量無明顯增減趨勢，但降雨時間有更集中、強度更強，為提供完整降雨資訊，氣象局今年5月起將發布未來48小時定量降水預報，並在較大規模較劇烈豪雨或颱風警報間發布未來12小時逐3小時的定量降水預報，提供各單位做好防汛及應變準備。