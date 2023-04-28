余曼曼曾拿過歌唱比賽冠軍，也即將推出新歌〈慢慢等待你〉。（鄧博仁攝）

蕭淑慎（左起）、梁軒安夫妻倆相當看好余曼曼。（鄧博仁攝）

蕭淑慎（左）跟余曼曼在MV中將有感情對手戲。（鄧博仁攝）

蕭淑慎繼12年前拍攝黃小琥歌曲〈重來〉MV，日前為了力挺自家藝人余曼曼再重回鏡頭，擔任她的新歌〈慢慢等待你〉MV女主角。抗癌多年的蕭淑慎，必須定時服用標靶藥物，她形容副作用是臉蛋會「腫得跟豬頭一樣」，所以幾乎無法回歸拍戲，這次為支持余曼曼，她短暫停用標靶藥，加上吃利尿劑只為了讓臉蛋看起來瘦一點。

蕭淑慎3年前發現罹患十二指腸癌，去年癌細胞轉移到肝臟，幸好腫瘤切除、手術順利、標靶藥也有效，現在只需定期追蹤。她自嘲重回「嗑藥人生」後，要接受臉蛋跟眼皮都腫脹的副作用，有時還會連帶腦壓和眼壓過高，曾問醫生能不能停止服用標靶藥，但至今還沒被批准。

這次拍攝MV，蕭淑慎跟余曼曼上演閨蜜鬩牆、兩女搶一男劇碼，負心漢男主角則是蕭淑慎的老公、余曼曼經紀人梁軒安。蕭淑慎邊翻白眼邊笑稱：「有跟導演開過一次會，那時候聽不下去，怎麼會叫我老公演，不是劇情問題，而是只要不是我老公演，其它都合理。」

蕭淑慎在MV中要賞梁軒安一巴掌，她說一定真打，希望老公被打完不會當機，「打下去一定很震撼，不要怕被打，不然一直重拍就會一直打下去。」問她現實中發生男伴出軌、小三現形會怎麼處理？她斬釘截鐵說：「男的女的都打，然後就都滾。」

余曼曼從網路直播平台主播出道，雖然開直播收入頗豐，每個月可達6位數，但她仍有星夢、想證明有歌唱實力。梁軒安說，當初會注意她，是因為在直播上看到她唱歌，他和老婆還在直播平台上「斗內」（贊助）她；蕭淑慎直言，當年她一夕暴紅，看到余曼曼這樣一步步努力的後輩很不容易，才想幫對方一把。