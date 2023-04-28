55歲女星孟廣美曾到香港發展，被譽為香港十大名模之一，也是首位以《神鬼傳奇3》打入好萊塢電影圈的台灣女星，2010年她和身價10億的富豪吉增和結婚，近日她「名模癮」再犯受邀登上伸展台，可見她一襲亮綠色禮服上身，走路仍有名模風範，但凸肚相當明顯，有網友虧是幸福肥，但也有人認為她到這年紀身材維持已經算是不錯了。

孟廣美在台灣出生，過去演過電影《紅色角落》、《性工作者2：我不賣身我賣子宮》和《神鬼傳奇3》，而她感情世界過去最受矚目，曾接連與吳大維、黃仲崑傳交往，接著認戀義大利富商科拉多，兩人關係一度進展到見父母，男方更在孟廣美父親罹癌時貼心照顧，正當外界以為兩人戀情將開花結果之際，卻傳出科拉多捲走孟廣美約5億家產。

孟廣美2010年與吉增和結婚。（圖／中時資料照片）

在情場上跌了一跤後，孟廣美某次在聚會上和大陸富豪吉增和一見鍾情，對方財力雄厚，傳聞至少有10億家產，兩人認識交往10個月便閃婚，而孟廣美嫁為人婦後也逐漸淡出演藝圈，近期則傳出她不時受邀走秀站台，每每現身可見氣場仍相當強大。

孟廣美身材火辣，曾打入好萊塢市場。（圖／中時資料照片）

根據《香港01》報導，孟廣美最近替2023年深圳時裝周站台，見她穿上一件綠色碎花連身禮服，依舊寶刀未老，身材也凹凸有致，只是下半身不知是因為吃太多還是角度問題，肚子的部位腫了一圈，引來網友回應：「狀態不錯，同齡的還在家帶孫子」、「誰不會變老？？？」、「還是很美的」、「好嚇人」。