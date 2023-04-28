女子母親擲筊擲出「立筊」。（民眾提供）

新北市23歲女子本月18日向三重警方報案遭性侵，卻於報案隔日失聯，家屬向警方通報協尋，22日在淡水河畔被尋獲時不幸已成冰冷屍體。今（27）日上午檢察官會同法醫解剖女子遺體，女子母親情緒激動，堅稱女兒不是輕生，是不小心掉下去，之後便拒絕受訪。

據了解，被害女子報案指稱日前在朋友家中遭人性侵，18日在母親陪同下向三重警方報警，但她報案時情緒相當不穩，後與母親在19日晚間9時許做最後的聯繫後，即失去蹤跡。22日下午4時許民眾在三重區環河北路堤外自行車道發現河岸邊有浮屍，警方獲報趕抵現場，經查確認就是該名受害女子，其母認屍時悲痛欲絕。

警方25日循線逮捕犯嫌，偵訊後以妨害性自主、妨害秘密、恐嚇、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

今天上午解剖時，女子母親在殯儀館相驗室前用硬幣擲筊，過程中竟出現一枚硬幣卡在地板縫隙，呈「立筊」狀態，根據民俗觀點，出現「立筊」代表亡者有冤屈，但隨後女子母親重新擲筊，即擲出「笑筊」。

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