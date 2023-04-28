信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行第五次升息就是為了抑制通膨預期，民眾也開始感受到物價上漲壓力，台幣越來越薄，對於房市也會形成一股支撐力道，但同時間民眾也不認為房價現階段還有上漲動能，購屋時精挑細選謹慎出價，觀察短期房市就呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」。

信義房屋統計4月交易狀況，台北市4月總價2500~5000萬元的換屋型產品，交易佔比出現明顯提升，應是部分屋主經歷一段時間銷售後，在價格上多增加一些彈性，帶動交易狀況回溫；新北市則是總價1000~2000萬元產品交易熱絡，反映新北市條件較好的大樓產品，持續受到雙北市生活圈購屋人的喜愛。

桃園市則是總價1000~1500萬元最熱銷，推估也是條件較佳的大樓產品交易增溫；新竹則是總價1000~2000萬元交易表現穩定；台南市總價1000~1500萬產品交易狀況較3月增溫，高雄市場則還在消化科技廠投資不確定性的利空，交易狀況表現較悶。

曾敬德表示，除了二手市場感受到買氣回籠外，一手市場的復甦腳步較慢，但4月也感受到買盤回溫，目前房市交易若與去年相比，可能呈現較上半年冷，但較下半年回溫，「比上不足比下有餘」。