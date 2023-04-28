大陸交換式旅遊再現，專家憂隱私空間開放存在法律風險。圖為交換旅遊在社交媒體受到年輕人歡迎。（澎湃新聞）

澎湃新聞28日報導，願意和陌生網友來趟「交換式旅遊」嗎？隨著「五一」假期臨近，大陸「小紅書」、抖音等社交平台再次出現徵集帖，不少網友在博主發帖下自行組合配對。

所謂「交換式旅遊」是指交換者出行的目的城市對換，一方到對方城市旅行，雙方互相提供自己的住處免費供對方使用，並且幫助對方規畫行程或者介紹本地的名勝及小吃等等。「交換式旅遊」主打的就是一個信任，這種新穎的出遊方式因成本低廉、個性時尚、廣交朋友等優勢，獲得年輕網友尤其是不少大學生歡迎。

澎湃新聞報導，IP地址是山東的網友「Tina」在小紅書發布一則「突然想交換旅遊，濟南有車有房」的帖子，公開招募交換對象。她自己是95後的獨生女，「家裡有半個莊園、私教以及邊牧，很適合四海八荒的朋友來這小住」。

徵集帖發出不久，一位IP地址是西安的95後女生找到了「Tina」。因為「年齡相仿、興趣愛好有交集、審美三觀在線上」， 「Tina」當即決定和她交換旅行。「我倆都喜歡尊巴和瑜伽，連喜歡的男星也有一個重疊。」

但有社交媒體發布的投票結果顯示，約有62％的人認為交換旅遊「不靠譜」，僅30％的人認為「可以試試」。不少網友對交換旅遊心存擔憂：「旅遊完發現家裡的貴重物品都丟了怎麼辦？」「把家裡東西弄壞了怎麼賠？」「萬一在我家裡裝攝像頭怎麼辦？」

澎湃新聞報導，對此，Tina說：「作為一個女生，還是會考慮人身安全，以及基本的入住環境的」。Tina介紹，她已經與交換對象簽訂了「君子協定」，商定好了人身財產安全的保護方式，因此「不妨一試」。

而來自長沙的大一學生王睿（化名）在徵集交換宿舍時也表示，出於安全的考慮，她會買鎖把貴重的物品鎖起來，也會事先看對方的學生證，以確保安全。

澎湃新聞報導，就交換旅遊中可能出現的風險，上海師範大學法學副教授于霄指出，網友擔心的物品盜竊、物品損壞等問題，可以通過預先拍照留存房屋內物品的交付狀態，在合約中加入相應條款明確賠償金額或比例來避免。更為值得注意的是，交換住所時可能面臨著法律風險。

于霄認為，交換旅遊首先一定會面臨個人隱私暴露的問題。「家是個人隱私的空間，交換住處時，相當於是向別人開放了你的隱私空間。隱私從來不是一個確定的邊界，開放隱私空間本質是向陌生人開放個人資訊，那麼這是否意味著別人可以合理使用這些資訊，比如在隱私空間裡拍照上傳？」

「具體來說，自願交換住所將部分個人資訊置於交換雙方的公域，再要求對方承擔侵犯隱私的民事責任，是不是構成了『反言』？」 于霄說。

此外，于霄強調，交換旅遊還存在嚴重的治安風險。旅店和正規平台的住宿必須進行身分證實名登記，但在交換旅遊時，人員的流動脫離了管控措施。交換雙方是網路世界的陌生人，在雙方都是匿名或半匿名的情況下，「容留的可能是吸毒分子、賣淫嫖娼者或在逃罪犯。」于霄認為， 「可能預見的是，一旦交換旅遊達到一定規模，監管就會及時跟上。」

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