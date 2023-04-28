整形名醫李進良是藝人小禎的前夫，除了本業，去年還投資5百萬簽下LuxyGirls，卻因啦啦隊員在球場一字馬干擾球員罰球而引爆風波，李進良無辜捲入，遭酸民批評「養後宮」。最近他和女星舒子晨見面談回鍋啦啦隊之事，遭扯曖昧情；對此，小禎回應了。

舒子晨4月中旬在IG驚喜宣布回鍋LuxyGirls：「你好，我是LuxyGirls的隊長，舒子晨。」並透露出道前就在LuxyGirls成長，可以說是沒有LuxyGirls就沒有她，如今接獲對方的邀約，舒子晨想都沒想立即答應，希望跟隊員們一起成為最棒的啦啦隊。

面對跟金主李進良走很近的傳言，舒子晨在IG限時動態否認：「阿娘喂，我才不要跟大叔曖昧啦，球團談合約大家一起吃飯就被寫成曖昧，求求記者大大放過我！」更PO與現任男友的合照澄清：「記者大大不要再亂寫囉，我隔壁那位會生氣氣啦。」至於先前交往的遊戲實況主阿尺，兩人已和平分手。

已和李進良離婚4年的小禎，被問到前夫的緋聞，心情很平靜，根據《三立新聞網》報導，小禎回應：「就真的不干我的事，我會不會管太多啊？」也強調不會干涉李進良的事。