每年5月1日都是國際勞動節，根據台灣勞基法保障，多數勞工都可以在5月1日休息一天，但仍有少數民眾不能放假。新北市議員江怡臻今質詢，她表示，台灣放假不同他國，根本是「一國兩制」。對此，新北市長侯友宜回應，他鼓勵全國都放假，不過，勞工局指出，曾反映給中央，但至今未獲回應。

江怡臻說，勞動節的本質是讓整個勞工、家庭可以有一天好好休息，讓民眾體會到勞動人民的艱辛與不易，不過受限於法規，台灣採取了「一國兩制」的放假態度，對有小孩的家庭來說，父母雙方其中之一沒有放假，有放假的那位就擔起了帶小孩的任務，被抱怨「還不如不放假」。

對此，侯友宜說，勞動節放假如果能讓大家其樂融融，有些工作雖不盡然與勞動有關，但是家庭難免會有牽扯關係的，還是鼓勵大家51勞動節全國都放假。

不過，新北市勞工局指出，市府有反映給勞動部，但勞動部認爲應該反映給內政部，內政部則至今沒有回應。