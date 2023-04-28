台中市洪姓女子日前深夜駕車送昏迷的女兒就醫，途中因走走停停致心急如焚，突然看見巡邏車趕緊按喇叭求援，警方鳴笛開道，3分鐘後順利抵達光田醫院，幸經救治後無大礙。

清水警分局指出，光華派出所警員洪佩玲23日20時10分許，巡邏經過沙鹿區中山路、光大路口停等紅燈，洪女按鳴喇叭攔車，向警方稱18歲的女兒不明原因突然昏迷需要送醫。

洪女表示，女兒23日晚間在家突然昏倒，家人趕緊開車載她救醫，途中女兒狀況越來越差，已呈昏迷狀，路上車水馬龍，且沿線一路停等紅燈，焦急如焚深怕延誤就醫，剛好見到巡邏車不得已才上前求援。警方立即鳴放警笛協助開道，路程縮短至3分鐘後順利抵達醫院，就醫後幸無大礙。

清水警分局光華所長陳俊佑表示，民眾如遇送醫救護時，應向專業救護人員請求協助，除能初步得到合適的救護，也可把握黃金搶救時間，另外，民眾若遇到緊急狀況向警方求助，更是義不容辭，立即判斷緊急協助民眾就醫。救命如救火分秒必爭，提醒用路人，如路上聽聞救護車、警車或其他公務車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行經方向並減速讓行。