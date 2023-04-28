大陸央視新聞用戶端28日報導，湖北省林業局消息，湖北長江新螺段白鱀豚國家級自然保護區2頭經過兩年野化訓練穿著「保護背心」的長江江豚已於4月25日首次被放歸長江。與此同時，科研工作者對放歸後的長江江豚進行了不間斷地監控保護，並從群聚適應性、環境影響性及水域適應性等多方面進行監測，即時掌握長江江豚動向。

保護區工作人員採用即時拖拽式被動聲學輔助目視觀察確定長江江豚位置，隨後採用手持無線電接收系統和無人機即時搜尋穿著「背心」的放歸長江江豚。就在4月26日11時05分，根據監測站監測結果，從老灣基地向下游監測範圍50多公里，發現長江江豚17頭次，最大群體6頭。

根據監測結果，盡管由於船隻較多和水面寬闊，沒有直接監測到穿「背心」的江豚，但是通過保護區全尺度的監測，確認保護區集群的長江江豚都在適宜的棲息地，避開了繁忙的航運水域，顯示放歸的長江江豚可能適應了長江幹流和複雜的水文環境。

據了解，湖北長江新螺段白鱀豚國家級自然保護區，是長江流域7個淡水豚類保護區中，保護河段最長的自然保護區，對於長江豚類及其他珍稀魚類的保護，具有特別重大的意義，並在2021年4月從遷地保護基地向老灣故道遷入了2頭長江江豚，首次實施了遷地保護長江江豚的野化訓練。